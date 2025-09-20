В одном из престижных концертных залов Пекина — в Национальном центре исполнительских искусств Китая (NCPA) состоялся торжественный концерт под названием «Благословения из Азербайджана», сообщает #.

В концерте принимали участие главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии, лауреат международных конкурсов Эйюб Кулиев и большой симфонический оркестр Национального театра балета Китая.

На концерте прозвучали сочинения великих Азербайджанских композиторов — Узеира Гаджибейли (было приурочено к 140-летию композитора) и Фикрета Амирова, а также представителя молодого поколения национальной композиторской школы, лауреата Республиканских конкурсов, талантливого композитора Тамиллы Ахадовой. Тамилла сама исполнила в качестве солистки Концерт для фортепиано с оркестром, который впервые был представлен в Китае.

По завершению своего выступления молодой композитор в знак благодарности местной публике представила свое новое сочинение — Фантазию памяти великого Узеир бека Гаджибейли. Китайские зрители с огромным интересом встретили азербайджанских музыкантов и долго их не отпускали. Во втором отделении прозвучали симфонические произведения О.Респиги (Пинии Рима ), П. Чайковского и Д. Шостаковича. По завершению программы зрители долго не отпускали музыкантов и на бис в качестве музыкального подарка они представили популярную китайскую композицию Wanquang River.

На концерте присутствовали Президент Национального центра исполнительских искусств Китая (NCPA) господин Венг Нинг, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Китае Буньят Гусейнов, высокопоставленные лица Министерства иностранных дел Китая, артистический директор Национального балета Китая госпожа Фон Им и известные деятели культуры и представители местных СМИ.

Напомним, что в августе 2024 года при участии оркестра Китайского национального балета и дирижера Эйюба Кулиева состоялась премьера азербайджанского балета «1001 ночь» Фикрета Амирова в Пекине. Спектакль ознаменовал особое событие в жизни столицы Китая — открытие нового театрального комплекса Национального центра исполнительских искусств (NCPA).