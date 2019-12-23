Благоприятные нефтяные котировки

На минувшей неделе (16-20 декабря) средняя цена на нефть сорта Azeri Light блока азербайджанских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», составила 69,57 доллара за баррель. При этом индексы нефти приятно радуют. Так, максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 70,11 доллара за баррель, минимальная — 69,42 доллара.

Однако начало текущей недели отметилось спадом на сигналах о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $65,91 за баррель, что на $0,23 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы опустились в цене на $0,4 (0,6%), до $66,14 за баррель.

В целом же, согласно данным ЦБ, благоприятная конъюнктура на мировых рынках нефти и рост ненефтяного экспорта Азербайджана позволяют сохранить на высоком уровне объем профицита платежного баланса: «Средняя цена на нефть на мировых рынках за 11 месяцев 2019 года составила $64,1 за баррель. Это ниже, чем в 2018 году — $72 за баррель, но за 11 месяцев текущего года Азербайджан увеличил экспорт на 2,3%, в том числе ненефтяной экспорт – на 17,5%». По данным Центробанка, с начала года стратегические валютные резервы страны увеличились на 12,7% до $50,4 млрд.

Для сравнения, пикового уровня в $53,7 млрд. валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года, однако к концу этого года они начали сокращаться из-за удешевления нефти. Этот процесс продолжился в 2015-2016гг, поскольку резервы направлялись на поддержание курса маната, а с 2017 года рост валютных резервов возобновился.

Благоприятная нефтяная конъюнктура способствует достижению позитивных макроэкономических показателей и стабилизации курса национальной валюты, считают в экспертных кругах, отмечая при этом, что цена нефти не измеряется экономическими категориями. «Рост нефтяных индексов — лишь следствие политической напряженности вокруг Ирана, а также гибридных войн, таких как гражданская война в Ливии, Венесуэле. По мнению экономиста Натига Джафарли, все эти факторы играют ключевую роль в формировании индексов: «Процессы вокруг Ирана всегда оказывали влияние на мировой рынок нефти, что ощущаются и на котировках «черного золота». Сейчас процессы вокруг Ирана позволяют анонсировать противоположный эффект — ослабление санкций способно привести к значительному падению цены нефти. На рынок ежедневно будет поступать до двух миллионов баррелей иранской нефти и это, безусловно, приведет к падению котировок. Еще один важный фактор связан с Саудовской Аравией».

С 11 декабря 2019 года на саудовской фондовой бирже Tadawul начались торги акциями крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. На данный момент страна делает все возможное для поддержания цены нефти на высоком уровне, говорит экономист. Ведь таким образом, компания Saudi Aramco обеспечивает наполнение бюджета страны более чем на треть. Продажа 1,5% ее акций покрыла большую часть дефицита годового бюджета. Завершение этого процесса может привести к падению индексов.