Мир компьютерных игр пополнился азербайджанской разработкой: отечественная игровая студия LOF Studios представила на рынок новую игру под названием Crazy Foods.

Подробно о новинке и первых отзывах на игру от мировых геймеров в интервью # рассказал со-основатель LOF Studios Заур Оруджев:

— Что представляет собой ваша новинка Crazy Foods?

— Crazy Foods — многопользовательский онлайн-шутер на боевой арене – гипермаркет, с такими безумными режимами как «все против всех» и «командная битва». «Безумные продукты» то есть наши «персонажи» — брокколи, банан, морковь, авокадо, груша, баклажан, арбуз, пицца, хот-дог и кола, после закрытия магазина оживают и начинают спор, доказывая кто из них лучший. Такая вот смешная игра. Ведь люди любят играть в абсурдные и смешные игры. Мы принципиально решили создать такие нереалистичные персонажи, дабы уменьшить насилие в играх с изображениями настоящих людей, которое влияет на психологию общества. Это очень важно, учитывая тот факт, что в игры в основном играют дети. В течение месяца планируем добавить новые персонажи и два новых режима — «кубик» и «футбол».

— Игра запущена, но в данный момент находится в раннем доступе. Что это значит?

— Ранний доступ, альфа-доступ или платная альфа – это модель финансирования в игровой индустрии, с помощью которой пользователи платят за игру на ранних стадиях создания и получают доступ к предварительной полной версии, а разработчики могут использовать полученные средства для доведения игры до полноценного выпуска. То есть, разработка игры продолжается, и как я уже отметил, скоро будут добавлены новые режимы и персонажи. Также мы будем исправлять ошибки, которые могут возникать во время игры.

— Какие отзывы от геймеров вы уже получили?

— В целом отзывы положительные, если учесть что в данном жанре — онлайн-шутер, — эта наша первая игра. Пока что имеются некоторые нехватки в контенте и баги, над которыми мы работаем, не покладая рук. Разработать мультиплеерную игру – задача не из легких. Есть невидимая часть айсберга – многочисленные коды, сервера и т д. Так что, мы постоянно работаем над игрой и совершенствуем ее.

— Crazy Foods — одна из пока еще не немногочисленных отечественных заявок в игровую индустрию. Как вы оцениваете это развитие?

— В Азербайджане индустрия разработки игр практически не развита. На это имеется ряд причин: нехватка финансирования для разработки высококачественного контента, нехватка финансирования для глобального маркетинга игры, который играет роль в продвижении и продаже, нехватка профессионалов — программистов, художников и т д. Те, кто разбирается в создании контента и разработке, уезжают из страны, понимая, что не получат здесь финансовую поддержку. К сожалению, наше общество не понимает важность и высокую прибыльность данной индустрии. А ведь глобальная прибыль игровой индустрии в мире уже перевалила за отметку 180 миллиардов долларов, и это только в 2020 году. Это больше, чем прибыль в индустрии спорта и кино вместе взятых! То есть, надо понимать всю серьезность и вложиться в эту индустрию, которая привлечет в страну иностранную валюту. А в плане человеческих ресурсов все предельно ясно. Образно говоря, когда на рынке нет спроса, то, предложение уменьшается. В данном случае спрос — это студии, предложение — профессионалы. У нас очень много талантливых ребят, которые мечтают стать частью индустрии разработки игр, но на рынке нет спроса, то есть студий, и они не видят потенциала, не работают над собой, не развиваются и уходят в другие направления. В итоге игровая индустрия шагает мимо нашей страны. Для нас важно создать спрос, чтобы появилось предложение.

— Какие шаги вы предпринимаете, чтобы изменить эту ситуацию?

— Мы написали рекомендательное письмо в Министерство Образования, где на примере успешной практики Турции, России, США и ряда стран Европы, рекомендовали создать новые специальности в ВУЗах нашей страны. Со своей стороны мы готовы предоставить все возможности для прохождения практики студентов в нашей студии с дальнейшим привлечением их на работу по разным позициям — программисты, художники, аниматоры, сценаристы, дизайнеры, и даже актеры.

— Много ли у нас в стране студий по разработке видеоигр?

— Очень мало. И все они просто стараются выживать. Все эти студии имеют большой потенциал и способны дать мощный толчок в развитии игровой индустрии в Азербайджане. Наша студия тесно общается с ребятами из другой студии – AzDimension, которые занимаются разработкой других жанров игр и являются пионерами этой индустрии с грамотными профессионалами.

— Поделитесь своими самыми амбициозными планами…

— Планы масштабные. В первую очередь, для нас важно развитие нашей команды и создание качественного глобального контента. Сейчас мы все еще работаем над Crazy Foods, в августе или сентябре намерены провести чемпионат нашей игры среди азербайджанских пользователей с призовым фондом. Проект осуществляется под лозунгом «Чемпионат Азербайджана Crazy Foods, игры, созданной в Азербайджане».

Таким образом, хотим развивать концепцию «Сделано в Азербайджане».

Параллельно работаем над нашим другим глобальным проектом «Project BOB», который ждет своего звездного часа, так как требует немалых затрат. Наша главная цель — покорить глобальный рынок игровой индустрии от имени нашего любимого Азербайджана. Наша страна, и, конечно же, мы — нынешние и будущие профессионалы игровой индустрии имеем большой потенциал для этого, нужно просто запустить процесс…