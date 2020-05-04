Безальтернативный Владимир Зеленский

В Украине всегда была, есть и будет активная политическая жизнь. Соответственно, тут всегда были, есть и будут как те, кто привык видеть стакан наполовину полным, так и те, для кого он наполовину пустой. В том числе и в вопросе оценки деятельности действующего президента страны. Вся эта прелюдия была необходима для того, чтобы читатель смог понять суть и смысл происходящего ныне в Украине.

Итак, пришла свежая социология. Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовало 42,6 процента тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с выбором. Но говорит ли это о том, что в целом за Зеленского готовы проголосовать ныне 42,6% имеющих право голоса украинцев? Нет, не говорит. Есть немало тех, кто не определился с выбором, кто не видит вообще политика, за которого стоит голосовать.

Поэтому, собственно говоря, опрос КМИС разделен на три части. Выясняли приоритеты среди всех респондентов, среди определившихся с кандидатурой, и среди тех, кто точно придет голосовать. Разница, согласитесь, большая. Ведь, нередко бывает так, что кому-то нравится тот или иной политик в целом, без обязательного сравнения с иными и без обязательного голосования за него. Кто-то точно определился со своим фаворитом, выделяя его среди прочих, но не факт еще, что он придет на избирательный участок. Наконец, есть те, кто обязательно придет голосовать. Вот их данные и нужно брать за основу, оценивая шансы на победу того или иного политика.

И тут мы вспоминаем, что Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в 2019 году, набрав 73,22% голосов. То есть, сейчас за него проголосовало бы более, чем на 30% меньшее число тех, кто пришел бы на выборы. Но, замечу, тут не все так однозначно. Был же в 2019 году и первый тур президентских выборов. По итогам которого за Зеленского проголосовало 30,24% пришедших на избирательные участки. Это и был его «железный» электорат. А во втором туре, очень многие украинцы голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко.

То есть, тут были и голоса тех, кто не является симпатиком Зеленского, а сделал свой выбор, исходя из разных соображений, лишь бы не допустить переизбрания Порошенко. Неспроста же свои голоса за нынешнего главу государства призвали отдать избирателей многие иные кандидаты в президенты, не прошедшие во второй тур. Так вот сейчас, как видно, «железный электорат» Зеленского не уменьшился, а даже вырос на более, чем 12%. Такие вот они, особенности рассмотрения соцопросов.

Идем далее. Указанных 42,6% нынешнего рейтинга, согласно свежему опросу КМИС, хватило бы Зеленскому, чтобы вновь одержать победу на президентских выборах в Украине. Потому, что тогда, год назад, во втором туре выборов, за его главного конкурента, пятого президента Украины Петра Порошенко, проголосовало 24,45% пришедших на избирательные участки. Сейчас же, если бы президентские выборы проходили в конце апреля, за Порошенко проголосовало 14,9 % пришедших на избирательные участки.

То есть, как видим, рейтинг Порошенко тоже упал. Несмотря на то, что действующий президент Украины находится в последнее время под огнем критики, в том числе и со стороны своих бывших сторонников. Дошло до того, что вся Украина стала свидетельницей открытого противостояния между главой государства и мэром города Черкассы Анатолием Бондаренко. Дело в том, что в Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабили карантинные ограничения. Работу было разрешено возобновить магазинам непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки.

В мэрии Черкасс пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания. А еще, Бондаренко указал, что закон должен быть один для всех, чего в реальности, по его мнению, нет. И действительно, ряд торговых объектов и ресторанов, принадлежащих лицам, близким к президенту Зеленскому, как указывала украинская пресса, продолжал функционировать даже в период карантина. Об этом и заявил Анатолий Бондаренко. В итоге, Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Ну а президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко «привет» от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. В ответ, мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее. Он обнародовал видеообращение к Зеленскому, в котором заявил, что «Черкассы будут оказывать сопротивление». Бондаренко заявил, что центральная власть боится мэров.

Не знаю, как насчет боязни мэров руководством Украины, но Бондаренко поддержали мэры Львова и Ивано-Франковска, а также Днепра. В частности, городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что центральным властям Украины плевать на реальное состояние дел в регионах. Окружение президента, Кабмин и Верховная Рада, как отметил Филатов, преследуют исключительно свои цели. Власти Украины продолжают жить по двойным стандартам: вместо того, чтобы привлекать к ответственности нардепов, которые не соблюдают карантин, решили угрожать мэрам городов уголовными делами только за то, что те говорят или делают не то, чего хотят в высоких кабинетах, так написал на своей странице в «Фейсбук» городской глава Днепра.

Все это породило разговоры о перспективах создания в Украине большой партии мэров. «Инициатор создания партии мэров вовсе не [мэр Киева] Виталий Кличко. Он, как лидер Ассоциации городов Украины, конечно же, хочет быть во главе проекта. Но движущая сила этого объединения – мэр Днепра Борис Филатов и [экс-глава партии «УКРОП»] Геннадий Корбан. Они в 2015 году создавали «УКРОП», но потеряли контроль над партией и сейчас предпринимают вторую попытку. Они хотят выйти на общенациональный уровень, стать лидерами партийного проекта. И тут у них потенциальный конфликт с Кличко», – об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его мнению, в Украине не удается создать такую партию, потому что главы городов принадлежат разным партиям и не имеют желания идти в один партийный колхоз. А коли так, то Владимир Зеленский был, есть и будет самым популярным украинским политиком. Секрет его успеха во многом как раз и состоит в том, что украинцы не верят всем остальным , давно уже поднадоевшим всем, имевшим власть политикам. Петр Порошенко, а тем более Юрий Бойко или Юлия Тимошенко – это уже вчерашний день украинской политики. Днем сегодняшним тут является Владимир Зеленский. И все попытки создать ему конкуренцию пока терпели неудачу. Что будет еще через год, предсказать невозможно. Это – Украина. Тут от любви до ненависти к президентам, не говоря уже о политиках рангом ниже, дистанция очень короткая.