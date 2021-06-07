Это очень занимательная и поучительная история. Началась она с того, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко 6 июня в Facebook продемонстрировал форму, в которой на Евро 2020 будут играть футболисты национальной сборной Украины. В частности, на футболку нанесена карта Украины вместе с оккупированным Россией Крымом, а также надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава».

Казалось бы, что тут такого? Каждая сборная вольна выбирать любой нравящийся ей дизайн формы. Очевидным же фактом является то, что Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Очевидно и то, что присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Более того, Россия под санкциями Запада до сих пор ходит по причине этого преступления.

Тем не менее, нужно было видеть, что тут началось в России после презентации формы украинской сборной по футболу! Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» форму национальной сборной Украины, на которой изображена карта Украины с Крымом, который оккупирован Россией. Свой комментарий Захарова разместила 6 июня в Facebook. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. […] Прием не новый. Называется trompe-l’œil – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо, напротив, представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина – «обманка», – написала она.

Большую часть своего длинного поста спикер МИД РФ посвятила не оккупированному Крыму, а надписям на украинских футболках: «Слава Украине!» и «Героям слава!». Захарова связала их с Украинской повстанческой армией, Степаном Бандерой, вспомнила казаков, украинского поэта Тараса Шевченко, автора гимна Украины Павла Чубинского и, в конце концов, пришла к выводу, что корни лозунга – «калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия». «Организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны это знать», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Далее на эту тему решил высказаться экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. «Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно. Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается», – изрек он.

О том, что некрасиво аннексировать часть территории другого государства, он почему-то не задумался. А тем временем, еще один депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев также прокомментировал форму украинской футбольной сборной. Хотя, предположу, вовсе не для того, чтобы за него голосовали избиратели. Да и проблем перед государством российским, тяжелых и трудно разрешимых, стоит очень много. Начиная от внешнеполитической изоляции и санкций, заканчивая ростом числа живущих за чертой бедности, демографическими и экономическими проблемами.

«Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях. УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям», – сказал Свищев.

О, как! Крым оккупировала Россия, а «виновата» Украина, которая никак не смирится с этим. Ну и УЕФА что-то там должна. Лично Свищеву или России — вопрос дискуссионный. Но финал всей этой истории был показательным. Пресс-служба УЕФА сообщила, что форма сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы по футболу – 2020 с изображением Крыма соответствует всем правилам. «Форма сборной Украины, как и всех других команд, на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки», — гласит ответ УЕФА на соответствующий запрос сайта «Чемпионат.ком».

Как теперь со всем этим жить лично госпоже Захаровой и господам Валуеву и Свищеву? На этот вопрос у меня нет ответа. Могу только предположить, что данная тема еще долго будет обсуждаться на ведущих российских федеральных телеканалах. Не исключаю, что «свои 5 копеек» захотят вставить и такие пропагандисты, как Марго Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян. Не удивлюсь, если они и тут попытаются заработать, выбив деньги на съемки очередного провального кинофильма.

Выбили же они десятки миллионов на фильм про Крымский мост, который провалился в прокате. А чем форма сборной Украины не сюжет, не повод для очередного «распила бабла»? Так что, ждем. Попутно замечая, что до таких выкрутасов даже армяне не додумались. За все годы оккупации РА 20% территорий Азербайджана, они ни разу не подняли вопрос того, что красуется на формах наших с футболистов и представителей иных видов спорта. Но, прав был классик, утверждавший, что умом Россию не понять…