В Турции модернизировали в соответствии с нуждами армии отечественный беспилотный вертолет Alpin, сообщает Анадолу.

Вертолет Alpin разработки компании TITRA Technology ранее успешно использовался в процессе тушения лесных пожаров на юге Турции.

Новые опции позволят использовать вертолет в ходе военных операций, а также интегрировать в корпус оружие и боеприпасы.

Руководитель TITRA Technology Селман Донмез сообщил агентству «Анадолу», что в компании приняли решение внести некоторые изменения в конструкцию кузова и аэродинамику вертолета, чтобы подготовить его к выполнению военных задач.

«Мы улучшили дизайн корпуса таким образом, чтобы он выглядел объемнее и больше подходил для интеграции оружия и боеприпасов. Прототип нового корпуса вертолета представлен на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021»,- сообщил он.

По словам Донмеза, переговоры об использовании Alpin в военных целях проводились давно, а в рамках выставки IDEF 2021 по данному вопросу достигнута договоренность с соответствующими делегациями.

«Беспилотный вертолет Alpin занимает особое место в секторе беспилотных систем. В сознании многих вертолет не увязывался с «дронами» или беспилотниками с неподвижным крылом. После демонстрации на выставке все встало на свои места», — сообщил руководитель компании.

Донмез отметил, что в ближайшем будущем вертолет будет эффективно использоваться в логистических целях, для проведения разведывательной деятельности и съемок.

Кроме того, продолжаются переговоры с различными предприятиями оборонной промышленности, особенно по интеграции боеприпасов и вооружения.

Новый корпус предоставит огромные преимущества в этом плане, сказал он.

Донмез отметил, что в Главном управлении лесного хозяйства Турции связались с компанией еще в последние месяцы 2020 года, сразу после того, как был представлен вертолет.

В Управлении посчитали, что Alpin отлично справится с задачей по тушению пожаров, сказал он.

«Позже мы провели совместную операцию, в которой вертолет использовался для мониторинга. Готовились к полету над Чанаккале, но, к сожалению, как раз в это время вспыхнул крупный пожар в районе Манавгат провинции Анталья.

«Направили Alpin в этот район. Вертолет проводил мониторинг очагов распространения возгорания. Для компании это был первый подобный опыт», — добавил Донмез.