Европейская партия Армении провела митинг с требованием о выводе из Казахстана армянского миротворческого контингента и прекращения членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Кавказский Узел. Участие в подавлении восстания бьет по международному имиджу Армении, заявил глава Европейской партии.

Как известно, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. В состав 2,5-тысячного контингента вошли и 100 армянских военных, командование отчиталось об их переброске в Казахстан 8 января.

Ввод войск в Казахстан создаст угрозу безопасности для проживающих в этой стране армян и нанесет урон международному имиджу Армении, отметили сразу после этого в своем заявлении представители 20 правозащитных и общественных организаций.

Митинг Европейской партии прошел вчера перед зданием правительства Армении. Члены партии держали в руках плакаты с надписями «Выйти из Казахстана и ОДКБ».

Глава Европейской партии Тигран Хзмалян назвал членство Армении в ОДКБ политически абсурдным «хотя бы потому, что ОДКБ показала свое истинное лицо перед Арменией много раз». «Более убедительно она продемонстрировала себя в ходе арцахской войны 2020 года, когда государства-члены этой организации либо прямо оказывали Азербайджану военную, политическую, дипломатическую и моральную поддержку, а многие из них и вовсе поздравляли Азербайджан с итогами этой кровавой бойни», — сказал Хзмалян.

Уже после обострения карабахского конфликта, в мае 2021 года, между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт. Ереван заявил о закреплении войск противника на своей территории и обратился в ОДКБ, однако никаких действий со стороны организации не последовало. Генсек ОДКБ Станислав Зась обосновал это тем, что в данном случае речь идет лишь о приграничном конфликте.

Участие Армении в ОДКБ стало не только бессмысленным, но и унизительным, полагает Тигран Хзмалян. «Тем более, ее председательство — это верх абсурда. А использование Армении со стороны России, как формального инициатора отправки войск в Казахстан нанесло сильный урон по политической репутации нашего государства и по личной репутации премьера Пашиняна в глазах мирового сообщества, демократического общества России и Армении, казахстанского народа», — заключил политик.

По его мнению, ОДКБ не имела право вмешиваться во внутренние дела Казахстана, потому что это военная организация, а происходящее в Казахстане — внутреннее дело этой страны, попытка народного восстания. Власти Казахстана говорят о террористах и иностранных вооруженных группировках, но доказательств этому нет, заявил Хзмалян. «Чисто полицейская операция, которая могла бы произойти силами самого Казахстана, не может быть заменена на военную операцию. У армий нет ни ресурсов, ни возможностей и навыков наведения конституционного порядка. Для такой операции выдаются щиты и дубинки, а не автоматы или бронемашины․ Это карательная операция, и участие Армении в ней для нас неприемлемо», — отметил глава Европейской партии.

Он также выразил беспокойство по поводу армянской диаспоры в Казахстане.

Партия распространила свое заявление среди сотрудников посольств, в оппозиционной российской прессе, а также в казахстанском сегменте соцсетей. «Очень важно, чтобы демократические общества и в Казахстане, и в России знали, что позиция правительства Армении не совпадает с позицией определенной части общества», — указал Хзмалян.

В армянском обществе однозначно есть недовольство в связи с отправкой военнослужащих в Казахстан, и это связано не только с тем, что ОДКБ не помогла Армении в трудную минуту, но и с планами восстановления СССР, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян. По ее мнению, участие Армении в первой реальной операции ОДКБ рассматривается как геополитический выбор, сделанный страной в пользу России с ее претензиями на роль «собирательницы» бывших союзных республик.

«Это не воспринимается однозначно, потому что на чаши весов поставлен суверенитет с одной стороны и «пророссийскость» с другой. Для того, чтобы подсластить пилюлю утраты суверенитета, пророссийские СМИ и политологи в Армении делают вид, что происходит выбор между «российским» и «тюркским миром», но все понимают абсурдность таких уловок», — сказала Айрумян.

Выход из ОДКБ и других пророссийских блоков, по словам Айрумян, может стать единственным способом сохранить суверенитет, так как эти блоки стремительно превращаются в инструмент «глубокой интеграции» с Россией.

Любопытно, многие ли жители Армении разделяют эту позицию республиканцев и других сил? То есть, какая часть общества хотела бы видеть Армению вне блока ОДКБ, и не хотела бы участия военных страны в событиях в Казахстане? Что это сулит стране?

На эти вопросы # ответил директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван) Бениамин Погосян:

— Решение направить в Казахстан 100 военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ будет иметь негативные последствия для Армении. Никто не ждал, конечно, что Ереван наложит вето на решение о вмешательстве ОДКБ в ситуацию в Казахстане после того, как Россия приняла его, но правительство Армении могло хотя бы вынести постановление не вводить армянские войска в Казахстан. Армения могла бы привести в качестве причины продолжающуюся оккупацию Азербайджаном армянских территорий, заявив, что она не может размещать армянские войска за пределами Армении, когда страна находится под агрессией.

Запад рассматривает решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан через парадигму борьбы авторитарных держав с демократическими движениями. Государственный департамент США уже поставил под сомнение законность развертывания войск ОДКБ, а 7 января 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Казахстану будет сложно снизить российское влияние после приглашения войск для подавления беспорядков. «Я думаю, что один из уроков недавней истории заключается в том, что когда русские находятся в вашем доме, иногда трудно заставить их уйти», — сказал Блинкен журналистам.

Многие западные эксперты изображают ситуацию как оккупацию Казахстана ОДКБ и Россией, сравнивая эти события с решением Советского Союза ввести войска в Будапешт в 1956 г. и Прагу в 1968 г.

Учитывая мирную передачу власти в Армении по итогам уличных протестов весной 2018 г., некоторые западные круги критикуют решение премьер-министра Пашиняна направить войска в Казахстан для борьбы с протестующими, изображая Армению как часть возглавляемого Россией авторитарного клуба, избравшего сторону авторитаризма против либеральной демократии. Социальные сети пестрят заявлениями и аргументами об отправке Арменией войск в Сирию в 2019 году, в Казахстан в 2022 году, а также предположениями об отправке армянских войск в Украину в составе российских подразделений в случае военного вторжения РФ в эту страну.

Азербайджан воспользуется этим моментом, чтобы дискредитировать правительство Армении на Западе, стремясь ликвидировать разрыв между Арменией и Азербайджаном в плане демократичности. Если в глазах Запада Армения такая же авторитарная, как Азербайджан, то западным правительствам, экспертным кругам или обществу не нужно поддерживать Армению против Азербайджана на основе демократии и ценностей. При этом в чисто геополитическом плане Азербайджан гораздо важнее для Запада, чем Армения. Таким образом, лучшим выбором для Армении было бы поддержать решение об отправке войск ОДКБ в Казахстан, но не включать в миссию армянских солдат. Армянские солдаты в Казахстане нанесут ущерб имиджу и репутации Армении на Западе и не принесут пользы стране.