Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры на уровне экспертов, на следующей неделе ожидается встреча по теме кибератак вирусов-вымогателей, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне.

При этом представитель американской администрации отметила, что США возлагают на Россию ответственность за пресечение действий хакеров, действующих с российской территории.

«Если российское правительство не может принять или не примет меры против преступников, проживающих в России, мы будем действовать или оставим за собой право действовать самостоятельно», — заявила Псаки.