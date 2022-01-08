Соединенные Штаты обеспокоены приказом властей Казахстана вести огонь на поражение и призывают их к сдержанности. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — сказала представитель Белого дома.

Кроме того, она напомнила, что у администрации американского президента Джо Байдена есть вопросы касательно «российского присутствия и его необходимости».

«Мы призываем всех соблюдать международные нормы в сфере прав человека, проявлять сдержанность и завершить этот кризис», — подчеркнула она.

Аналогичную позицию ранее озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, призывая власти республики к «пропорциональному ответу» на протесты. Комментируя обращение руководства страны за поддержкой к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он заявил, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнял, что многонациональные силы ОДКБ пробудут в Казахстане короткий период времени, до стабилизации ситуации.

Он также подчеркивал, что не собирается вести переговоры с устроившими беспорядки террористами, говоря о том, что власти страны «должны их убивать».