Иран ждут серьезные последствия, если Тегеран посягнет на граждан США, в том числе на тех, против кого Тегеран ввел новые санкции за причастность к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они сделали это в то время, когда подконтрольные Ирану силы продолжают нападения на американских военных на Ближнем Востоке, а иранские должностные лица угрожают осуществить террористические операции в США и других странах. Не сомневайтесь, что США защитят своих граждан и обеспечат их безопасность», — подчеркнул Салливан.

«Если Иран атакует кого-либо из наших граждан, включая 52 человек, имена которых назвали вчера, он столкнется с серьезными последствиями», — сказал советник президента США.