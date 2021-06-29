Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник заявила, что она пока не знает сроков проведения нового раунда переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном.

«Мы только что завершили шестой раунд переговоров, связанных с иранской ядерной сделкой [Совместным всеобъемлющим планом действий, СВПД]. У меня нет графика того, когда они соберутся снова. Мне нечего анонсировать относительно иных контактов с Ираном», — ответила пресс-секретарь Белого дома. Она также добавила, что администрация США продолжает «предоставлять информацию членам Конгресса» и поддерживать «тесные контакты с партнерами в регионе». (ТАСС)