Белорусь продолжает подготовку к параду 9 мая на фоне пандемии

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что решение относительно проведения в Минске парада ко Дню Победы будет принято властями ближе к 9 мая с учетом того, как сложится далее ситуация с коронавирусом COVID-19.

«Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти дни расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки», — говорится в сообщении на сайте минобороны.

По данным ведомства, планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34, всего же будет задействовано 185 единиц техники. Общая длина колонны составит около двух километров. При этом отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от ВС, парадный расчет легкобронированных автомобилей «Лис» от внутренних войск МВД, парадный расчет от Госкомвоенпрома республики, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники, уточнили в минобороны.(РИА Новости)