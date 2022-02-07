Бельгия с понедельника начала выдавать своим гражданам паспорта, отличительной особенностью которых станут рисунки из бельгийских комиксов. Как сообщил МИД королевства, представляя новый дизайн документа, узнаваемые образы из серий местных комиксов будут использоваться в качестве фона для 34 страниц паспорта, предназначенных для виз или штампов о пересечении границы.

На первой странице паспорта изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тинтина (Тэнтэна), на которой тот летал на Луну. На других страницах можно увидеть смурфов, авантюристов Блейка и Мортимера, ковбоя Счастливчика Люка, Ларго Винча и других героев.

Как заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес, «было принято решение выбрать образы, которые наилучшим образом представляют страну».

Картинки из комиксов используются для повышения надежности паспорта и усложнения его подделки. По сравнению с предыдущим паспортом образца 2007 года число элементов безопасности для этого документа выросло с 24 до 48.

В Бельгии паспорт используется только для зарубежных поездок, внутри страны нужна только пластиковая карта удостоверения личности.