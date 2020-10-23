Беларусь: близится день ультиматума

Кажется, ситуация в Беларуси приближается к опасному порогу. Акции, продолжающиеся с 9 августа, возможно, подходят к точке невозврата. Главный оппонент Лукашенко – Тихановская объявила 25 октября днем ультиматума. Лукашенко дали срок — «25 октября уйти в отставку с поста президента Беларуси, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключённых», в противном случае оппозиция готова на следующий же день организовать всеобщую забастовку по всей Республике Беларусь. Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября «начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

В ответ Лукашенко созвал на совещание все властные органы республики, а после совещания заверил население, что он «в воскресенье окончательно наведет порядок в стране».

Оппозиции, и не только ей, стало ясно, что «батька» решил основательно заняться выкручиванием рук, передает Грузия Online. Оппозиция, по имеющимся данным, ожидает со стороны силовиков более жестких действий, вплоть до применения огнестрельного оружия с уже боевыми патронами. Тихановская же опубликовала послание сотрудникам правоохранительных органов, в котором просит силовиков не выполнять незаконные приказы Лукашенко и гарантирует, что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления, поголовной люстрации не будет», что их служба родине нужна всем гражданам, а не только Лукашенко.

Напомним, с 9 августа, после очередных президентских выборов, по всей стране, в особенности в Минске, не стихают акции протеста. Протестующие оспаривают решение ЦИК республики, признавшей Лукашенко победителем на выборах. Представители оппозиции утверждают, что итоги были сфальсифицированы и у народа отняли его выбор. А Лукашенко в происходящих событиях прямо обвинил Запад, который якобы грубо вмешивается во внутренние дела суверенной Беларуси, и попросил помощи у России.

В свою очередь страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, а Тихановская – в качестве лидера оппозиции – встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.

Так или иначе, 25 октября для Республики Беларусь становится точкой невозврата. С одной стороны, либо народ победит, страна стряхнет с себя остатки совка и встанет на путь развития, или же, сдавшись, окончательно откажется от независимости, став для начала прицепом, а далее и одним из вагонов летящего под откос поезда, именуемого Россией.

Чем может обернуться такой поворот дела, интересно? Ведь это означает либо сметение Лукашенко возмущенными народными массами, либо наоборот — кровавое подавление протестов по стране. То есть, приближается итог длительного противостояния.

Вот что заявили об этом # известные эксперты.

Белорусский журналист Анджей Почобут:

— Очевидно, что есть определенные проблемы в стратегии Лукашенко. Что эти проблемы вызваны тем, что размах протестов, несмотря на время, которое прошло с президентских выборов, по-прежнему большой. Я думаю, что близится некий момент истины – в какую сторону будет развиваться ситуация. То есть, пока что мы видели, что протесты уменьшались, но по-прежнему оставались большими, значимыми.

И очевидно, что Светлана Тихановская пробует усилить противостояние, мобилизовать своих сторонников. Поэтому вот она провозгласила этот ультиматум, который является попыткой переломать тенденцию, когда протестное движение идет на спад.

В свою очередь Лукашенко заинтересован в том, чтобы как можно быстрее положить конец протестам, потому что это уже экономическая тоже проблема для страны. Нарастает кризисная ситуация в экономике.

Ситуация в стране достаточно драматическая. Как она будет развиваться, я не хочу сейчас предсказывать, потому что я просто не знаю этого. Если все пойдет по силовому сценарию, тогда это может быть очень жестко. Если все будет все-таки более-менее в рамках законодательства, тогда все закончится спокойнее. Но прогнозировать ситуацию сейчас очень тяжело.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я сейчас участвую в заседаниях на Валдае. Валдайский клуб обширно обсудил тему Беларуси. Был Путин, охотно отвечал три часа на все вопросы. В том числе о Беларуси. Думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы Беларусь как можно скорее приняла новую конституцию, позволяющую ей образовать союзное государство с Россией. Это единственное спасение для Лукашенко, и видно, что он это начинает понимать.