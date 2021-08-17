Известный баскетболист Майкл Джордан заработал на переходе Лионеля Меси в парижский «ПСЖ» €6 млн, передает A Bola.

Отмечается, что бренд Air Jordan, который является партнером парижан, получает пять процентов с официальной продажи каждой футболки. Продажи футболок с фамилией Месси принесли бренду €6 млн за одну неделю.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года. (Gazeta.Ru)