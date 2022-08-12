«Барселона» объявила об активации очередного экономического рычага.

Каталонский клуб сообщил, что за 100 млн евро продал 24,5% акций Barça Studios компании Orpheus Media.

Отметим, что изначально планировалось продать этот пакет акций фонду GDA Luma, но затем в сделке возникли сложности.

Журналист Жерар Ромеро пишет, что для регистрации новичков и игроков, подписавших новые контракты, нужно, чтобы Ла Лига одобрила эту сделку.

Ранее «Барселона» уже активировала три экономических рычага. Клуб продал 25% телеправ в Ла Лиге и 24,5% акций Barça Studios.

«Барса» продает активы ради регистрации новых футболистов. Этим летом клуб подписал Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена. Новые контракты, уже став свободными агентами, заключили Усман Дембеле и Серджи Роберто, то есть они тоже формально считаются новичками. (sports.ru)