Азербайджанская сторона отказалась вести переговоры с армянской стороной по разблокировке дороги межобластного и межгосударственного значения Горис-Капан (трасса ведет к границе с Ираном). Азербайджанцы контактируют с российскими военными, сообщает Sputnik Армения.

Как отмечает агентство, отказ Баку от переговоров с армянской стороной по разблокировке участков дороги Горис-Капан в Сюникской области был связан с требованиями, предъявленными из-за ранения военнослужащего ВС Азербайджана.

25 августа Госпогранслужба Азербайджана сообщила о ранении военнослужащего Руслана Ширалиева, «проходящего службу на территории особого пограничного подразделения «Губадлы». В Баку утверждают, что на азербайджанского солдата напали двое армянских военных и ранили его штыком в грудь. Госпогранслужба Азербайджана пригрозила дать «адекватный ответ на провокацию».

Как сообщил источник Sputnik Армения, изначально азербайджанская сторона настаивала на выдаче для расследования «виновников инцидента, связанного с ранением их военнослужащего».

Именно этим, очевидно, был обусловлен отказ от контактов с армянской стороной и желание вести переговоры только с российскими военными.

Позиция азербайджанцев исходит из того, что их военнослужащий был «ранен на их территории», и они воспринимают это как диверсию. По данным источника Sputnik Армения, контакты сопровождаются сильным эмоциональным накалом. Сейчас главная задача – выйти на решение, которое удовлетворит обе стороны.

Переговоры об открытии заблокированных участков трассы Горис — Капан продолжаются. Как сообщает Служба национальной безопасности Армении, переговоры ведутся с азербайджанской стороной при участии погранвойск СНБ и пограничных подразделений ФСБ России об открытии участков Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар.

Движение на участке Кармракар-Шурнух автомагистрали Капан-Горис было заблокировано 25 августа . Транспортные средства, находившиеся поблизости, были эвакуированы. Уже 26 августа азербайджанские военные перекрыли дорожный участок Горис-Воротан.