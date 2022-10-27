Сегодня в Баку стартовал юбилейный XV Веронский Евразийский экономический форум, организованный некоммерческой Ассоциацией «Познаём Евразию» и Фондом Росконгресс при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

Как сообщает #, основной площадкой для проведения форума стал Бакинский конгресс-центр.

Участники обсуждают широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

Открытие форума было отмечено выступлением вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука, министра экономики России Максима Решетникова, заместителя министра экономики Азербайджанской Республики Сахиба Мамедова, президента Ассоциации «Познаём Евразию» (Италия) Антонио Фаллико и др.

«Евразийский экономический форум проходит в очень важное время. Сегодня уделяется значительное внимание развитию интеграционных процессов в Большой Евразии, прежде всего – в торгово-экономической сфере. Азербайджан является одним из таких центров развития деловой активности в Евразии и стратегическим макрорегионом этого направления», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Очень рад, что, несмотря на глобальные сложности, XV Евразийский Экономический Форум проходит в Баку, – говорит Антонио Фаллико, подчеркивая, что столица Азербайджана была выбрана потому, что географически она находится в центральной части евразийского пространства между Атлантикой и Тихим океаном, на границе Европы и Азии, исторически является перекрестком торговых путей.

«В быстро меняющемся мире именно это пространство становится особенно важным для обеспечения всей планете безопасности и процветания. Только соединив усилия, можно построить новую экономику, в центре которой будет находиться человек. В этом плане ключевую роль играет дипломатия бизнеса, которая может продвигать общие интересы экономического развития, искать то, что сближает, а не разъединяет, новые точки соприкосновения и возможности для сотрудничества и роста. Уверен, что нынешний Форум сможет найти реалистические и конструктивные направления социально-экономического развития в интересах процветания всего человечества», — сказал Антонио Фаллико.

Он также подчеркнул роль Азербайджана в победе над мировым фашизмом, отметив, что в Италии глубоко чтут вклад азербайджанских освободителей, и особенно, как он отметил, в Италии хорошо знают Мехти Гусейн-заде, известного под псевдонимом Михайло.

«Кроме того, Азербайджан имеет мировой рекорд, который до сих пор приписывался США — первая нефтяная скважина была открыта здесь, ровно за 20 лет до того, как такая скважина появилась в Америке», — заявил с трибуны Фаллико.

Также в стартовый день форума пройдет специальная сессия «Азербайджан – крупный хаб евразийского экономического сотрудничества и его перспективы в отношениях с ЕАЭС», где эксперты подробно расскажут о своем видении перспектив и возможностей Азербайджана и его растущей экономике в нынешней обстановке.

Форум продолжит свою работу завтра. В заключительный день мероприятия дискуссии будут посвящены работе финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов, развитию транспорта и инфраструктуры как условия для модернизации цифровой экономики и развития территорий, а также промышленной революции и становлению экономики будущего в Большой Евразии.

Весьма насыщенной получилась культурная программа форума. Так, до 30 ноября в киноцентре «Низами» будет проходить кинофестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New italian cinema event). В день открытия фестиваля гостям была представлена работа титулованного итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе «Эннио» о легендарном композиторе Эннио Морриконе. В церемонии открытия приняли участие Антонио Фаллико, директор кинофестиваля «N.I.C.E.» Вивиана Дель Бьянко, режиссер Алессандро Капитани и актер Джанвинченцо Пульезе. В программу кинофестиваля также вошли такие фильмы, как «Наши призраки», «Лучшие годы», «Великая тишина», «Голубые глаза». Вход на все кинопоказы — свободный.

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт российского Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

Культурную программу форума завершит концерт российского виртуоза Дениса Мацуева «…И классика, и джаз». Концерт состоится 27 октября, также во Дворце Гейдара Алиева.