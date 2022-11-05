Между ЗАО «Бакинский метрополитен» и Стамбульским метрополитеном в будущем будут реализованы крупные проекты.

Как сообщает #, об этом сообщил журналистам генеральный директор стамбульского метрополитена Озгюр Сой.

О.Сой рассказал о сотрудничестве с» Бакинским метрополитеном » в различных сферах:

У нас очень продуктивное сотрудничество с «Бакинским метрополитеном». Мы подписали несколько проектов. Мы сотрудничаем в области систем сигнализации, замены новых вагонов и других машинно-механических систем, строительства и других областях».

Он сказал, что эта деятельность будет продолжаться:

«В настоящее время мы проводим совместные тренинги с «Бакинским метрополитеном» и делимся опытом. В будущем у нас обязательно будут более крупные проекты».