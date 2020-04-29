Байдена обвинили в изнасиловании

Бывшая сотрудница экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает Fox News.

Она объявила о случае насилия после того, как бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон выразила поддержку Байдену на предстоящих выборах президента США.

Рид отметила, что в 2016 году отдала свой голос на выборах за Клинтон, а также всегда поддерживала демократов. Она назвала заявление Клинтон «способствованием сексуальному хищнику».

«Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение», — подчеркнула Рид.

В президентской кампании Байдена отрицают обвинения в адрес кандидата.(Газета.Ru)

| 2020-04-29T13:07:14+00:00 29 апреля 2020, 14:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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