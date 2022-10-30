США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до 1,4 трлн долларов.

Об этом сообщил американский президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

«Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», — написал Байден.

В то же время президент США не согласился с тем, что предлагаемая представителями республиканской партии мера по снижению налоговой нагрузки на граждан и предприятия станет эффективной. Напротив, это может привести к дополнительному увеличению дефицита бюджета еще примерно на 3 трлн долларов.