Президент США Джо Байден во время своего обращения по Украине заявил — у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.

На вопрос о том, решил ли президент России Владимир Путин напасть на Украину, Байден заявил: «На данный момент я убежден, что он уже принял решение». При этом Байден не считает, что Россия планирует задействовать ядерное оружие.

«Российские войска практически окружили Украину, обложили по всем границам. У нас есть основания предполагать, что российские войска вторгнутся в Украину в ближайшие дни. И мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев — город с населением в 2.8 млн человек, невинных граждан», — сказал Байден.