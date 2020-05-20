Байден выиграл праймериз в штате Орегон

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который намерен стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих в Соединенных Штатах Америки выборах главы государства, стал победителем праймериз, прошедших во вторник, 19 мая, в штате Орегон. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщает издание, после обработки 64% бюллетеней стало известно, что за Байдена проголосовали 70,7% избирателей.

При этом сенатор Берни Сандерс, который покинул предвыборную гонку еще в апреле, получил 18,3% голосов.(Газета.Ru)