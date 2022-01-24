Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, кораблей и авиации в Балтии и Восточной Европе, передает The New York Times.

Как отмечает газета, расширение американского военного участия может произойти на фоне роста опасений вторжения России в Украину. Высокопоставленные чиновники Пентагона предложили Байдену несколько вариантов, позволяющих переместить американских военных гораздо ближе к России.

«Эти варианты включают отправку от 1 000 до 5 000 военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого количества в десять раз в случае ухудшения ситуации», — говорится в статье.