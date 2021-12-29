Президент США Джо Байден во вторник объявил об отмене с 31 декабря введённого в ноябре запрета на въезд в страну лиц из восьми африканских государств, в том числе из ЮАР, из-за обнаружения там штамма коронавируса COVID-19 «омикрон».

«Основываясь на рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) я пришёл к выводу, что в интересах Соединённых Штатов — отменить постановление (о запрете на поездки в США — ИФ). Ограничения на поездки, введённые этим постановлением, больше не являются необходимыми для защиты общественного здоровья», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что отмена ограничений вступит в силу 31 декабря 2021 года в 00:01 по местному времени.

В документе подчёркивается, что учёные пришли к заключению, что вакцинированные от коронавируса лица «защищены от тяжелого течения заболевания и госпитализации в случае заражения вариантом «омикрон».