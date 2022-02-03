«Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины», — говорится в пресс-релизе.

Оба лидера подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудили дипломатические контакты и подготовку «быстрых и суровых экономических издержек» для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, добавили в Белом доме.