Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству лучших финалистов конкурса «Лидеры России». Как сообщили # в оргкомитете конкурса, всего в финал вышли 102 участника из 23 стран мира. Они приедут в Россию в 2022 году и поборются за победу на очном финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». От Азербайджана в финал прошли два представителя. Их имена на данном этапе не разглашаются, согласно политике конфиденциальности конкурса.

«Отрадно, что открытое в этом году новое направление состязания привлекло широкое международное участие – было зарегистрировано более 10 тысяч заявок из 150 государств. Рады видеть, что большинство зарубежных конкурсантов – граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, хозяйственными, культурными и родственными узами, в том числе столетиями развивавшиеся в составе общего с нами пространства. Такой живой интерес подтвердил востребованность этого начинания. Убежден, свой вклад в укрепление атмосферы доверия, взаимопонимания между народами внесет и международное направление конкурса «Лидеры России», – сказал министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса «Лидеры России» Сергей Лавров.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что отборочные испытания и первый этап финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России» прошли 102 лучших финалиста из 23 стран мира. Он отметил, что больше всего участников было из Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Узбекистана, Азербайджана и других стран. Это руководители высшего и среднего звена, главы организаций, линейные руководители акционеры и собственники. Они встретятся в России весной 2022 года. По словам А.Комиссарова, все финалисты смогут по упрощенной процедуре получить вид на жительство в России, а победители – российское гражданство.

Победители трека будут определены в 2022 году на очном этапе финала.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Реализуется с 2017 года по поручению Президента России, Председателя Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Владимира Путина, по инициативе которого и была создана данная структура.

Трек «Международный» для иностранных граждан был запущен в 2021 году и проводится впервые. Его цель – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества России для большого количества людей в других странах, а также оказать поддержку русскоязычному населению, проживающему за границей.

Всего на участие в треке зарегистрировалось 10776 человек из 150 государств мира до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет. На первом этапе конкурсанты в формате онлайн проходили тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России.