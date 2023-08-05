В Стамбуле (Турция) продолжается юниорском первенство мира (U-17) по спортивной борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в шестой день чемпионата на ковер выйдут еще пять борцы вольного стиля сборной Азербайджана: Джафар Джафаров (45 кг), Садраддин Гасанов (51 кг), Джамал Аббасов (60 кг), Исмаил Рагимли (71 кг) и Саид Пашаев (92 кг).

Из них двое имеют шанс взять медаль: Аббасов поборется за бронзу, а Гасанов попытает силы в утешительных схватках.

Также сегодня трое вели борьбу за медали. Из них тольок Юсиф Дурсунов (110 кг) завоевал золото. Исмаил Асадли (80 кг) уступил встречу за бронзу, а чуть ранее Мирзаага Ахундов (65 кг) проиграл в утешительных схватках.

На данный момент, в копилке сборной Азербайджана 6 (3-1-2) наград.