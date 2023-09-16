Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли завоевал три бронзовые медали на чемпионате мира в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 109 кг, поднял в рывке 180 кг. Этот результат принес Д.Дадашбейли первую бронзу.

В толчке азербайджанский атлет поднял 223 кг и стал бронзовым призером мирового первенства.

Подняв в сумме 403 кг (180+223), Дадаш Дадашбейли занял 3-е место в итоговой таблице чемпионата.

Отметим, что турнир завершится 17 сентября. В нем принимают участие 894 спортсмена.