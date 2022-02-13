Сборная Азербайджана по таэквондо завоевала 1 золотую и 4 бронзовые медали на турнире Turkish Open в Анталии, Турция.

Как сообщает Report, на высшую ступень пьедестала поднялся чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Радик Исаев.

Так, 33-летний спортсмен победив Экрема Али Йылмаза (Турция), Хо Ён Канга (Южная Корея), Шокрука Раджабова (Узбекистан) и Михаила Подузова (Россия) занял первое место в весовой категории до 87 кг.

Бронзовые медали завоевали Сайяд Дадашов (54 кг) и Магомед Мамедов (80 кг) у мужчин, Патимат Абакарова (53 кг) и Фарида Азизова (67 кг) у женщин.

Отметим, что на открытом чемпионате Турции соревновались 1 250 таэквондистов из 49 стран мира.