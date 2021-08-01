Пожарные Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), находящиеся в братской Турецкой Республике в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения, продолжают профессионально тушить огонь.

Как сообщили АПА в МЧС, распространение пожаров в некоторых районах удалось предотвратить благодаря самоотверженности наших пожарных при тушении пожаров в районе Мармариса.

Несмотря на сложный горный рельеф и высокую температуру, силы министерства мужественно борются с огнем.