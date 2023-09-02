Подопечные начальника отдела спортивной подготовки МВД Азербайджана полковник-лейтенанта полиции Эдуарда Мамедова и тренера спортивного клуба ZV Fight Academy Аяза Мехтиева успешно выступили на чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO.

Как сообщает Report, спортсмены завоевали на турнире в Стамбуле шесть медалей, в том числе два золота, одно серебро и три бронзы.

Золотые медали завоевали выступавшие в разделе «фулл-контакт с «лоу-киком»» Кянан Джафарли (57 кг) и Рамал Гасанли (81 кг). Али Амирли в разделе «фулл-контакт» записал в свой актив «серебро».

Бронзовых медалей удостоились Ринат Гиясов («фулл-контакт с «лоу-киком»»), Билал Нуриев («фулл-контакт») и Таир Абдуллаев («лайт-контакт»).