Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов в ходе своего недавнего посещения города Ирпень Киевской области посетил вдову капитана украинской армии Ильгара Багирова, погибшего в 2014 году в боях за территориальную целостность Украины, Татьяну Багирову.



Как сообщил сам Х.Джавадов, он оказал помощь в ремонте квартиры вдовы Ильгара Багирова, поврежденной в ходе обстрелов Ирпеня. «Ремонтные работы уже завершились. Ильгар Багиров для всех азербайджанцев является предметом гордости и для нас большая честь оказать помощь его семье. Мы всегда будем рядом с ними, и оказывать всестороннюю поддержку», — заявил он.

По его словам, ремонтные работы осуществлялись при непосредственном участии местного представителя ОДАУ Акифа Дадашова.

Джавадов также отметил, что в скором времени в Ирпени также начнется ремонт детсада «Пчелка», поврежденного в ходе обстрелов. Он отметил, что в ходе встречи с мэром Ирпеня он попросил оказать содействие в восстановлении детсада.

Отметим, что за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Ильгар Багиров награжден орденом «За мужество» III степени (22.1.2015, посмертно). Кроме того, 23 декабря 2015 года в Ирпенском экономическом колледже была открыта мемориальная доска в его честь.