Азербайджанец сотрудничает с педагогом Дженифер Лопес

Азербайджанский вокалист, президентский стипендиат Эмин Эминзаде начал сотрудничество с известным американским педагогом по вокалу, исполнителем Стиви Макки, который работал со многими мировыми звездами. Об этом # сообщили в пресс-службе артиста.

Эминзаде живет и работает в трех странах – Азербайджане, Турции и США. Для реализации своих новых проектов певец сейчас отправился в США, где решил начать сотрудничество с Макки.

«Он — один из самых известных и талантливых педагогов по вокалу в США, поэтому я остановил свой выбор именно на нем. На данный момент мои занятия все еще продолжаются. В скором времени планирую выпустить песни на английском языке, которые будут представлены не только в Америке, но и в других странах. Пока что не хочу раскрывать все подробности», — отметил Эминзаде.

Стивен Макки сотрудничает с Дженнифер Лопес, Селеной Гомес, Ферги Дюамель, Росалией Тобелья и многими другими мировыми звездами. Помимо педагогической деятельности, он и сам поет.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов «Золотой микрофон» в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus — 2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде «Робертино Азербайджана».

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде был отправлен в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении.

Имя певца вписано «Золотую книгу молодых дарований Азербайджана».