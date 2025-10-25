Компания Unusual Machines, выпускающая детали для дронов, получила заказ от Пентагона на двигатели для БПЛА.

У Дональда Трампа-младшего есть акции Unusual Machines, он выступал за увеличение инвестиций в беспилотники. Компании, связанные с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, предлагают Пентагону услуги в области беспилотников, пишет The New York Times (NYT).

Одна из них, Unusual Machines из Флориды, поставляет детали для дронов. У Трампа-младшего есть акции Unusual Machines. В компании и Пентагоне отвергли, что сын президента обращался в военное министерство от имени этой фирмы. То же самое сделал и представитель инвестора.

«Дон — бизнесмен со стажем и не взаимодействует с федеральным правительством в рамках своей работы с Unusual Machines или любыми другими компаниями, которые он консультирует или в которые инвестирует», — заявил представитель Энди Сурабьян.

При этом газета отмечает, что Трамп-младший настаивал на развитии беспилотной отрасли. Он и сам не скрывал это. Газета приводит его слова, где бизнесмен говорил о преимуществах дронов перед самолетами из-за низкой стоимости и рассказывал, что настаивал на привлечение в руководство Пентагоном тех, кто открыт для инвестиций в дроны.

NYT пишет, что Пентагон в этом месяце показал дрон, созданный с использованием двигателей и четырех других деталей, предоставленных Unusual Machines. Кроме того, было объявлено о планах закупить 3,6 тыс. двигателей у этой компании — это ее первый крупный заказ от военного ведомства, в следующем году могут быть дозаказаны еще 20 тыс.

Часть деталей для дронов демонстрировали Трампу-младшему в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Еще одна фирма, Red Cat из Пуэрто-Рико, хочет предложить Пентагону флот морских дронов-камикадзе и другие аппараты, детали для которых будет выпускать Unusual Machines.