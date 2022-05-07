В Армении проводятся съемки документального фильма National Geographic с участием азербайджанских режиссера и ведущей. Об этом сообщила в соцсети кинопродюсер Анна Закарян.

По ее словам, режиссера и ведущую азербайджанского происхождения сопровождает представитель правительства Армении. Как отмечает Закарян, узнав о готовящихся съемках и о личности режиссера, многие ее коллеги отказались участвовать в этом проекте и других тоже призывали отказываться.

Кинопродюсер утверждает, что организаторы проекта всех обзванивали, уговаривали принять участие. «Цель моего поста была не в том, чтобы выяснить имя конкретного персонажа. Я хотела лишь указать на происходящие в Армении явления — есть некое лицо, находящееся в Армении, и есть пропаганда, сделанная этим человеком в фильме. К сожалению, мы недостаточно бдительны, не обращаем внимания на суть дела, а увлекаемся погоней за мелкими вопросами «кто это», «надо ли указывать имя или не надо». Суть в том, что нежеланный гость находится на территории государства и правительство содействует ему», — подчеркнула Закарян.

В интервью «Sputnik Армения» Закарян утверждает, что ее коллеги воочию видели все документы, выданные азербайджанцам со стороны МИД и СНБ Армении для осуществления съемок.

По сути, слова Закарян подтверждают, что в Армении даже представители интеллигенции страдают азербайджанофобией. Съемочная группа азербайджанцев снимает документальный фильм с разрешения властей Армении, а Закарян, возомнив себя сотрудником армянских спецслужб, утверждает, что съемка фильма может «нанести вред государственным интересам, национальным идеям и создаст проблемы в будущем для Армении».

National Geographic является известным во всем мире телеканалом с многомиллионной аудиторией и можно предположить, что азербайджанцы снимают в Армении фильм про свое историко-культурное наследие до их массового изгнания в 1988-89 годах. National Geographic демонстрирует нейтральную позицию в политике, и наверняка власти Армении, дав разрешение на съемки, ознакомились с содержанием будущего фильма. Однако это обстоятельство все же вызывает заметную обеспокоенность Закарян, называющей азербайджанцев «нежеланными гостями». Ну чем это не проявление азербайджанофобии?!

Да, азербайджанцы и армяне в силу определенных причин враждуют, но вместе с тем правительства Азербайджана и Армении стремятся к скорейшему заключению мира. И в этом процессе очень важны контакты между представителями гражданского общества обеих стран для создания атмосферы доверия и дружбы. А на примере Закарян мы видим, что армянское общество не готово к современным реалиям и более того, осуществление азербайджанцами съемок в Армении вызвало истерику. Более того, Закарян обвиняет некоторых своих коллег в продажности, утверждая, что среди них нашлись те, кто изъявил желание помочь азербайджанцам в съемках фильма за деньги.

«Азербайджанец получил разрешение СНБ и МИД на съемку на территории Армении, где выражал тоску по «своей» земле, рассказывал, как жил и творил его дед на этой земле… Многие мои коллеги отказались сотрудничать с этой командой, но деньги «пробивают стены» и уничтожают нацию…»,- говорится в ее опубликованном посте с хэштегом «терпите, если можете».

Можно предположить, что Закарян больше всего в этой истории беспокоит то, что азербайджанцы могут увидеть то, что сотворили армяне с историко-культурным наследием азербайджанского народа на территории Армении. В любом случае у азербайджанской стороны об этом уже имеются множество фото и видеоматериалов. Самое главное своей истерикой Закарян доказала, что армянское общество все еще дышит азербайджанофобией….