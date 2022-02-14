Разработана стратегия кибербезопасности Азербайджана.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта страны Ровшан Рустамов на презентации доклада «Сеть дезинформации и гибридные угрозы против Азербайджана», подготовленного Центром социальных исследований (ЦСИ).

По его словам, сегодня бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, ускорение потоков данных и формирование новой экосистемы создают крайне благоприятные условия для распространения дезинформации.

«Распространение фейковых новостей в интернете представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности. В период Отечественной войны деятельность аккаунтов активных пользователей соцсетей в нашей стране была ограничена в результате необоснованных жалоб. В связи с этим администраторам соцсетей были направлены соответствующие обращения и обеспечено восстановление большинства аккаунтов. Отрадно, что в настоящее время по уровню кибербезопасности наша страна опережает многие развитые государства. Так, согласно последнему отчету Международного союза электросвязи «Глобальный индекс кибербезопасности», Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге на 15 пунктов и занял 40-е место.

Еще одним направлением борьбы с дезинформацией являются случаи целенаправленного изменения различных географических названий нашей страны, в том числе территорий, освобожденных от оккупации, на платформах онлайн-карт. В результате обращений к администраторам этих платформ были восстановлены географические названия. Также Министерством цифрового развития и транспорта подготовлен проект «Плана мероприятий по предотвращению использования карт с искажением освобожденных от оккупации территорий АР», — сказал Р.Рустамов.