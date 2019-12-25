Азербайджан — в списке ТОП-10 самых привлекательных туристических мест Великобритании

В Великобритании Азербайджан внесли в ТОП-10 самых перспективных мест для путешествия, сообщает в среду Trend со ссылкой на рейтинг Британского общества «бэкпекеров» (поклонники «аскетического» туризма с рюкзаком) British Backpacker Society.

В рейтинге отметили что Азербайджан, страна на перекрестке Европы и Азии, на берегу Каспийского моря, является сокровищницей для путешественников, где «захватывающие горы» на севере, «удивительные грязевые вулканы» на юге, «увлекательные культуры» на западе и «самый потрясающий город Кавказа» на востоке — Баку.

В качестве лучшей версии авантюрного путешествия по стране Общество предлагает поездку в горные села северного Азербайджана, отметив, что она, вероятно, является самым невероятным приключенческим путешествием в стране, удостоенное многократного одобрения членов Британского общества туристов за последние несколько лет.

«Интересные для любителей приключений реальные и живописные культурные достопримечательности региона расположены в туманных горах за горнолыжными склонами, где бесстрашные гости могут заглянуть в сельскую азербайджанскую жизнь в таких деревнях как Лаза (Гусарский район)» — полагают «бэкпекеры» Британии.

Отметив огромный туристический потенциал на 2020-е годы, британцы заметили, что в основе привлекательности Азербайджана для путешественников лежит его расположение на перекрестке культур Европы и Азии, и, соответственно, будущее туристической индустрии страны будет определяться потоками посетителей из обеих частей света. В целом, заключили в рейтинге, это страна, каждая пядь которой предлагает гостям разнообразные впечатления.

Помимо Азербайджана, в рейтинг также попали в порядке убывания Эфиопия, Россия, Босния, Узбекистан, Казахстан. Рейтинг еще не составлен окончательно и список ТОП-5 еще будет опубликован до конца года, говорится в сообщении Общества.