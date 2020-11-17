Азербайджан увеличил поставки российской пшеницы

В текущем году на долю России пришлись почти все поставки в Азербайджан пшеницы. При этом казахский импорт этого злака почти ушел с местного рынка под натиском.

Как сообщается в отчете Государственного комитета по статистике, Россия экспортировала в нашу страну в январе – сентябре текущего года аж 960,6 тыс. тонн пшеницы. И это не только на 13,4% больше, чем за отчетные месяцы минувшего года. Упомянутые объемы ввезенного из соседней страны злака составили 99,2% импорта пшеницы в Азербайджан за девять месяцев этого года.

Как видно, в текущем году на российскую пшеницу пришелся практически весь импорт, тогда как в прошлом году доля российского импорта в этом сегменте рынка составляла 72,2%. В то же время за девять месяцев прошлого года из Казахстана в нашу страну ввезли 265,3 тыс. тонн пшеницы. Таким образом, в этом году российские хлеборобы практически вытеснили Казахстан из азербайджанского рынка. К этому стоит заметить, что закупки пшеницы Азербайджан, как правило производит в России и Казахстане, в примерном соотношении — 70-80% российского зерна и 20-30% — казахстанского.

В целом за три квартала Азербайджан сократил импорт пшеницы (968,2 тыс. тонн) на 13%. В этом году, вероятно, снизилось также производство пшеницы. По данным Госкомстата, производство зерновых и зернобобовых культур (3 млн. 70 тыс. тонн) сократилось примерно на 10%. Пока об объемах сбора пшеницы не сообщается. По мнению специалиста по сельскому хозяйству Фуада Ализаде, до конца года можно ожидать увеличения закупок азербайджанскими импортерами пшеницы в соседних странах, в связи с сокращением в этом году сбора зерновых в Азербайджане.

«Засушливая погода в этом году не дала возможности азербайджанским фермерам собрать богатый урожай зерновых, но это не скажется на цене хлеба на прилавках, поскольку нехватку пшеницы компенсируют увеличением ее импорта. При этом, цены на пшеницу на мировых рынках в 2020 году даже несколько ниже прошлогодних», — утверждает Ализаде.

Как сообщили # в Центре исследований и консалтинга (CRC, Казахстан), еще в 2010 году доля Казахстана в азербайджанском импорте пшеницы составляла 87%, а в 2014-м сократилась до 32%. В дальнейшем казахстанскую пшеницу на рынке Азербайджана практически полностью вытеснила российская. Поставки казахстанской пшеницы на азербайджанский рынок осуществляются морским путем через порт Актау или паромом из порта Курык в порт Алят, а также сухопутным — транзитом через территорию России, сообщили в структуре. Принимая во внимание то, что пшеница является «commodity», ключевую роль в поставках играет стоимость.

По примеру Азербайджана, соседняя Грузия также отдает предпочтение российской пшенице. «Россия экспортирует качественную пшеницу по наиболее приемлемым ценам, поэтому грузинские импортёры предпочитают покупать российское зерно»,- сказал министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. Он отметил, что планов менять эту ситуацию в Грузии нет, и грузинские импортеры начнут искать других поставщиков только если что-то изменится, например, если в России введут квоты на экспорт зерна.

По информации российских СМИ, стоимость одной тонны зерна сейчас составляет 213 долларов. По прогнозам экспертов из России, цена может возрасти еще на 12-13 долларов. Стоимость зерна повышается и в других странах. Так, цена на украинскую пшеницу выросла на шесть долларов, и теперь одна тонна продукции обходится в 207,5 доллара. Французская пшеница повысилась в цене на восемь долларов, и ее стоимость составляет 227 долларов, а американская – на семь долларов, и стоит теперь 247 долларов.

Годовой объем потребления пшеницы в Азербайджане с учетом нужд животноводства оценивается в пределах 3,3-3,6 млн. тонн. При этом в среднем ежегодно закупается 1,3-1,4 млн. тонн пшеницы.