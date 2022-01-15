Приветствуем и поддерживаем инициированное Турцией начало турецко-армянских переговоров.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, нет альтернативы совместным заявлениям, принятым как итог Второй Карабахской войны, и соглашениям, отраженным в этих заявлениях. «Сегодня регион должен развиваться в направлении мира и стабильности. Единственный способ, служащий этим целям, — нормализация отношений между странами региона, отказ от вражды, усиление доверия между странами, развитие экономических связей, открытие коммуникаций и формирование атмосферы сотрудничества между государствами. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем инициированное Турцией начало турецко-армянских контактов. Мы верим, что нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию азербайджано-армянских отношений», — сказал он.

По словам Халафова, процесс нормализации между Турцией и Арменией и начало целенаправленного диалога может в целом усилить оздоровление отношений, и ускорить нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.