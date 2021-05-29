Азербайджан поддержал инициативу российской стороны о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом сообщил 28 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании глав правительств стран СНГ в Минске.

«Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле. В этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны по созданию трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы», — процитировала его пресс- служба.

Асадов уточнил, что определение приграничных линий – это технический процесс, и он «должен основываться на серьезной международно-правовой основе».

Ранее, 27 мая, российская сторона выразила готовность содействовать процессу переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также призвала решать спорные вопросы мирным путем.

В тот же день исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что намерен представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном, устраивающий обе стороны.

В четверг, 27 мая, минобороны Азербайджана обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих (aif.ru)