Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его российский коллега 22 февраля обсудят реализацию договоренностей по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом.

Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в информации.

Кроме того, будет рассмотрена реализация договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

«По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень», — добавили в пресс-службе Кремля.