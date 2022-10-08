Вопросы обеспечения региональной энергобезопасности и энергетической независимости стали ключевой темой встречи вице-премьера Грузии, главы Минэкономики Левана Давиташвили и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазов в Тбилиси.

«Министры обсудили создавшуюся в регионе сложную ситуацию, которая еще более наглядно показала важность энергетической безопасности и энергетической независимости», — сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.

Стороны указали на важность укрепления регионального сотрудничества в области электроэнергетики. В этой связи они отметили проект, который должен соединить энергосистемы Грузии и Европы – прокладку подводной линии электропередачи, а также интернет-кабеля по дну Черного моря.

По словам Шахбазова, проект, который помимо Грузии и Румынии охватит также Азербайджан и Венгрию, диверсифицирует источники поставок в Европу и станет продолжением совместных инициатив Баку и Тбилиси по энергетической безопасности. Он также указал, что успех инициативы гарантирует «огромный потенциал» ветроэнергетики в азербайджанской части Каспия и поддержка ЕС и Всемирного банка.

Давиташвили в свою очередь назвал этот проект историческим для Грузии. Он подтвердил, что Тбилиси готов создать новый формат сотрудничества вокруг подводной ЛЭП.

На встрече также обсуждались реализуемые и планируемые меры, связанные с увеличением экспорта и транзита электроэнергии, а также вопросы расширения сотрудничества в области электроэнергетики между Азербайджаном, Грузией и Турцией. (newsgeorgia.ge)