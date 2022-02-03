«Мы не наблюдаем устойчивого, последовательного подхода к созданию совместной двусторонней комиссии по началу процесса делимитации».

Как передает АПА, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Баку.

По его словам, две недели назад армянская сторона направила свои предложения посредством России: «Были выдвинуты определенные предварительные условия. Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки высказала свою позицию. Было заявлено, что мы можем начать этот процесс без каких-либо предварительных условий. Этот процесс основан на опыте, чтобы начать его не нужно ничего «изобретать». Комиссия должна начать свою работу. Государство, оккупировавшее территории в течение 30 лет, не имеет ни морального, ни юридического, ни политического права выдвигать какие-либо условия для процесса разграничения. Надеемся, что армянская сторона быстро это поймет. Это будет полезно для региона».