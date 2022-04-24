«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал политик, призвав к большей гибкости.

Он напомнил о Западных Балканах, преодолевших более длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.