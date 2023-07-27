Состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета в онлайн-формате.

Как сообщили АПА в Совете, на заседании обсуждались правонарушения, зафиксированные мониторинговой группой Совета в эфире телевизионных редакций.

Так, в последние дни в эфире телевизионных редакций «ARB», «ATV», «Space TV», «Xəzər TV» был показан рекламный ролик прохладительного кофейного напитка, сопровождаемого текстом на иностранном языке.

«Несмотря на то, что перевод некоторых высказываний в этом рекламном ролике на азербайджанский язык был показан в письменном виде, необходимо соблюдать пункты закона «О государственном языке», наземный вещатель в своих программах должен использовать государственный язык, и основной, устный текст рекламы также должен быть озвучен на государственном языке. Принимая во внимание вышеизложенное, Аудиовизуальный совет требует, чтобы все телевизионные редакции немедленно удалили с эфира этот рекламный ролик, и показывали его при условии, что аудиотекст переведен на азербайджанский язык и адаптирован к азербайджанскому языку», — говорится в сообщении.