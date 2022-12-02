Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в попытке заблокировать его экстрадицию из Великобритании в США. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что в конце августа 2022 года основатель WikiLeaks подавал аппеляцию в Высокий суд Лондона на решение занимавшей на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател о его экстрадиции в США.

Ожидается, что апелляционные слушания состоятся в начале 2023 года. Параллельно с этим юристы австралийца запустили разбирательство в Европейский суд по правам человека.

«Мы подтверждаем, что заявление принято», — говорится в сообщении суда.

Ранее группа американских юристов и журналистов подала в суд на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и бывшего директора ведомства Майка Помпео за незаконный сбор информации и шпионаж за основателем Wikileaks.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора.