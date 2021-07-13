Интервью # с экспертом Национального института стратегических исследований (Украина) Артемом Филипенко:

— В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. В чем были их смысл, необходимость?



— Инициатива проведения досрочных выборов принадлежит президенту Майе Санду. Молдова — парламентская республика, где президент обладает ограниченными полномочиями. После победы в ноябре 2020 года стало очевидным, что Санду не сможет реализовать свою программу и предвыборные обещания без поддержки парламента. На тот момент парламент контролировался ее оппонентами.

«Перезагрузка» парламента рассматривается также как один из важных шагов по «перезагрузке» власти в целом, освобождению от коррумпированных политиков и чиновников. В Молдове существует сегодня общественный запрос на перемены и борьбу с коррупцией, которую в данный момент олицетворяет Майя Санду. Ей удалось сфокусировать ожидания граждан Молдовы. Теперь она получила полноту власти и ей предстоит доказать, что она на деле готова бороться с коррупцией. И испытание властью может стать очень серьезным испытанием и для нее, и для ее соратников.

— Иными словами, итоги нынешних досрочных выборов не были неожиданными ?



— В принципе, подобные итоги выборов рассматривались в качестве одного из наиболее вероятных сценариев. Однако результаты превзошли ожидания. Только в Молдове пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) сумела взять 52,8%, сумев оставить далеко позади основных оппонентов — Избирательный блок коммунистов и социалистов и их союзников из партии «Шор». PAS также сумел взять более 182 тысяч голосов диаспоры (более 86% всех голосов молдаван за границей). И теперь по предварительным расчетам пропрезидентская партия берет 63 мандата из 101 и получает возможность самостоятельно сформировать правительство. Что в свою очередь усиливает позиции Майи Санду.

Впервые в современной молдавской истории проевропейская правая партия получает возможность самостоятельно формировать правительство, поскольку до сих пор подобные правительства формировались преимущественно коалициями партий, со всеми вытекающими проблемами.

— За пророссийский блок социалистов и коммунистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном отдали голоса лишь 24% молдаван. О чем это говорит и каковы политические перспективы Додона?



— Додона поддержали в основном в традиционных для пророссийских партий районах севера и юга, где проживают русскоязычное население и национальные меньшинства. Собственно, именно на этот узкий сегмент избирателей и была направлена агитация Блока коммунистов-социалистов, которая состояла из традиционного набора «страшилок» вроде пришествия НАТО, ЛГБТ и нелегальных мигрантов. Были отброшены полутона и взяты на вооружение лозунги российской пропаганды. В итоге, более умеренные избиратели проигнорировали пропаганду коммунистов-социалистов, а тот самый «ядерный» избиратель, на который они рассчитывали, попросту не пришел.

Взять к примеру граждан Молдовы, живущих в Приднестровье. Приднестровская администрация не позволяет открывать участки на контролируемой сепаратистами территории, поэтому для молдавских граждан, желающих принять участие в голосовании, открываются спецучастки на правом берегу Днестра. Каков итог? Да, за «левых» проголосовали более 62% избирателей из Приднестровья, но это 62% всего лишь из 28 тысяч. Схожая ситуация в Гагаузской автономии, которая традиционно голосует за пророссийские партии. Гагаузы и сейчас поддержали коммунистов и социалистов, но при этом на выборы пришло лишь около 37% или 48 тысяч.

Не последнюю роль в происходящем сыграл тот факт, что Додон стал «токсичен» для бывших соратников, которые дистанцировались от него и не стали участвовать в предвыборной кампании. К примеру, не участвовали в предвыборной кампании на стороне коммунистов и социалистов и башкан Гагаузии Ирина Влах и мэр Кишинева Ион Чебан (избранный на пост главы столицы от социалистов). Пока что Додон признал поражение и заявил о готовности находиться в оппозиции. В принципе, вряд ли он пока может бояться потерять благосклонность Кремля, потому что другой раскрученной пророссийской партии, на которую могла бы опереться Москва, нет.

— Как итоги парламентских выборов скажутся на внешней политике Молдовы?



— Для молдавской внешней политики характерны попытки баланса между Западом и Россией. Кстати, Игорь Додон нарушил эту традицию, заняв откровенно прокремлевскую позицию. Скорее всего, Майя Санду в первую очередь постарается нормализовать отношения со странами-соседями — Румынией и Украиной, с которыми как раз Игорь Додон умудрился серьезно испортить отношения. Она уже ранее провела встречи с президентами этих государств. Теперь, благодаря формированию стабильного правительства, появится возможность насытить достигнутые договоренности практическим содержанием. Киев, в частности, надеется на дальнейшее развитие взаимодействия в треугольнике Украина-Молдова-Грузия.

Кроме того, поддержку Санду окажут США и ЕС. Так, в начале июня было объявлено, что Европейская комиссия объявила план экономического посткризисного возрождения COVID-19 для Республики Молдова, который предусматривает предоставление стране в течение трех лет 600 млн евро макрофинансовой помощи, кредитов и грантов. Что касается России, то вряд ли руководство Молдовы пойдет на сознательное обострение отношений с Москвой. Иное дело, что сама Москва может воспринять победу PAS как победу Запада и со своей стороны пойти на определенные шаги, направленные против Кишинева.

— Каким в Кишиневе видят урегулирование приднестровского конфликта и изучали ли там опыт Азербайджана, вернувшего под свой контроль оккупированные Арменией на протяжении почти 30 лет свои территории военным путем?



— Проблема в том, что спустя 29 лет по завершении войны у Молдовы нет четкого плана относительно того, каким она видит статус Приднестровья и какие шаги она намерена предпринять для его реинтеграции. Есть переговорный процесс, который время от времени переживает периоды активизации, но в конечном итоге так и не привел к какому-то значимому результату. Есть заявления молдавских политиков. Например, Майя Санду неоднократно говорила о необходимости выведения российских войск из Приднестровского региона. Однако Россия пока не проявляет желания, а у Молдовы нет рычагов, чтобы этого добиться. В результате российский воинский контингент как находился, так и будет находиться в Приднестровье. Формально Россия увязывает вывод войск с политическим урегулированием приднестровского конфликта, а по сути намерена там остаться навсегда. При этом вряд ли в Молдове последуют примеру Азербайджана по освобождению неподконтрольных территорий. Для этого у нее нет ни достаточной военной силы, ни ресурсов. Поэтому в Кишиневе видят только один путь решения проблемы — мирные переговоры. Что, в свою очередь, может продлиться еще очень долго.