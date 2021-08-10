После бегства в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призвала соотечественников последовать ее примеру. Беларусь больше не является «безопасной страной для своих граждан», заявила она в интервью AFP, выдержки из которого информагентства приводят в понедельник, 9 августа.

«Люди боятся выходить на протесты, потому что опасаются быть избитыми или оказаться в тюрьме», — отметила 24-летняя спортсменка, которая с 5 августа находится в Варшаве.

Тимановская заявила, что хочет вернуться только в «свободную» Беларусь, которая, по ее мнению, может стать такой «без правителя Александра Лукашенко». «Я не жалею, что показала миру правду», — сказала Тимановская, комментируя свое решение обратиться за помощью к международному сообществу после давления белорусских властей.

По словам спортсменки, она рассчитывает на дальнейшую помощь польского руководства, чтобы продолжать свою спортивную карьеру. (DW)