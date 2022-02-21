Интервью # с экспертом Национального института стратегических исследований (Украина) Артемом Филипенко:

— Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил Елисейский дворец. Стороны приняли предложение. Подчеркивается, что «саммит пройдет только при условии, что Россия не нападет на Украину». Разве в реальности аннексия Крыма и поддержка сепаратизма в Донбассе со стороны РФ еще не считается нападением на Украину?

— Такая постановка как раз и вызывает вопрос. В отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) еще можно предположить двойственные толкования со стороны западных политиков, например, их называют или «пророссийскими сепаратистами» или «сепаратистами, которых поддерживает Россия», хотя Украина неоднократно предоставляла свидетельства и непосредственного участия российских военных в боевых действиях и поставки российских вооружений. Но в отношении Крыма здесь вопрос однозначный. В 2014 году было совершено российское вооруженное вторжение на территорию суверенного государства Украина, была осуществлена оккупация и попытка аннексии территории Крымского полуострова. Что не было признано большинством государств-членов ООН. Поэтому в нашем украинском отсчете война идет и идет непрерывно с февраля 2014 года, пусть с разной степенью интенсивности, пусть с более или менее длительными периодами частичного прекращения огня, но она идет.

Поэтому формулировка «при условии, что Россия не нападет на Украину» она не отражает действительности. Более того, Россия всячески подчеркивает, что она не воюет с Украиной, что она только посредник в урегулировании. Поэтому обязательство, что они «не нападут на Украину» касаются скорее регулярных сил Российской Федерации, а не гибридных войск так называемых «республик». К тому же после решения Москвы о «признании» так называемых «республик» мы можем говорить о новом витке открытой агрессии.

— Как Вы в целом оцениваете поддержку коллективного Запада в этот сложный для Украины момент?

— Естественно, что Украина приветствует неоднократно высказанную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и те усилия наших западных партнеров, которые они предпринимают для деэскалации ситуации, которая сложилась по вине России. Важное значение имеют также и поставки вооружений, о которых мы просили давно. Конечно, до сих пор существовали разные оценки ситуации на границе Украины. Как известно, украинское руководство было более скептично в отношении возможностей прямого вторжения. Во всяком случае, информационная волна, поднятая западными политиками и СМИ, с одной стороны работала на упреждение, с другой – имела очень болезненное влияние на экономику Украины.

Ошибка западных политиков в том, что они пытаются вести диалог с Путиным, исходя из рационального понимания миропорядка, где действуют договоренности и правила, в то время, как Москва решила ломать эти правила, чтобы утвердиться в качестве одного из полюсов нынешнего мира. Даже если это будет стоить тысяч жизней. Впрочем, Россия никогда не принимала в расчет человеческие жертвы. Поэтому подействовать на Россию могут не будущие санкции, а превентивные санкции, причем чем жестче они будут, тем эффективнее. А лучшим союзником Украины в нынешних условиях являются ее Вооруженные силы.

— Как Вы прокомментируете заявление посла ФРГ в Украине Анке Фельдгузен о том, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет …юридических обязательств?

— Непонятно, почему именно посол ФРГ озаботился статусом Будапештского меморандума, учитывая, что Германия не является страной-гарантом. В последнее время активно муссируется идея о том, что Будапештский меморандум не содержит в себе юридических обязательств, что в английском тексте присутствует слово «assurances» (заверения), в русском и украинском — соответственно «гарантии» и «гарантії».

Однако, без этих гарантий или заверений, неважно, Украина вряд ли пошла бы на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Будапештский меморандум составлен как международный договор, но самое главное — там содержатся обязательства, которые взяли на себя США, Великобритания и Россия по отношению к Украине, которые стоит упомянуть:

а) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

б) воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН;

в) воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода;

г) добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом агрессии с применением ядерного оружия.

Весьма возможно, что Украине стоило дополнить этот Меморандум двусторонними или многосторонними соглашениями, которые содержали бы юридические обязательства, однако, как мы видели, Россию не остановило ни наличие «Большого договора», ни Договора о границах, ни другие соглашения. При этом ни США, ни Великобритания, ни присоединившиеся к Будапештскому меморандуму Франция и Китай не нарушили своих обязательств. Нарушила их Россия, и, нарушив, фактически подорвала основу под дальнейшим процессом нераспространения ядерного оружия. Ибо кто теперь поверит в гарантии безопасности, если опыт показывает, что эти гарантии легко нарушаются.

— МИД Молдовы информирует граждан, «находящихся, транзитом или намеревающихся совершить поездку по территории Украины, что в связи с развитием ситуации в сфере безопасности вокруг этой страны, а также объявлениями авиакомпаний о приостановке полетов в/из Украины, рекомендуем воздержаться от необязательных поездок, а находящихся в Украине оценить необходимость пребывания на территории соседней страны». Скажите, Приднестровье может быть использовано в качестве одного из направлений возможного удара по Украине и что для недопущения этого сценария делают Молдова и Украина?

— Если говорить о непосредственной военной угрозе со стороны Приднестровья, то ни по численности, ни по вооружению и технической оснащенности, ни по уровню подготовки находящаяся там группировка российских войск, а также прокси-войска (незаконные вооруженные формирования так называемой «Приднестровской молдавской республики) не могут сравниться с украинскими частями, расположенніми в приграничніх областях.

Однако игнорировать угрозу со стороны региона не стоит. Во-первых, Украина вынуждена будет отвлекаться на Приднестровье, опасаясь удара с тыла. Во-вторых, существует угроза гибридных действий, диверсий, актов саботажа. Необходимо также понимать, что Молдова вряд ли будет предпринимать какие-то активные военные действия по восстановлению контроля над Приднестровьем. В Молдове есть общественный консенсус, что приднестровская проблема будет решаться исключительно политико-дипломатическим путем.

— Посольства Азербайджана и Турции в Украине, в отличие от посольств многих иных государств, не перевелись из Киева и работают в обычном режиме. Азербайджанские и турецкие авиакомпании не прекращают полетов в Украину и из Украины. Азербайджанская диаспора в лице РАУ выступила с заявлением в поддержку Украины, призвав все политические силы страны отбросить разногласия и сплотиться вокруг президента Владимира Зеленского. Как Вы оцениваете эти шаги?

— Это вне всякого сомнения важный шаг поддержки как со стороны Азербайджана, который является нашим стратегическим партнером, так и со стороны азербайджанской диаспоры. Украина стала домом для представителей многих народов, в том числе и азербайджанского. Азербайджанцы Украины участвовали в Революции Достоинства и защищают сегодня независимость нашей страны. В ноябре прошлого года от пули российского снайпера погиб старший солдат, уроженец Азербайджана Али Алхаслы. Поэтому мы не забудем помощь и поддержку, оказанную нам в тяжелый час.